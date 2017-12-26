МЧС распространило предупреждение для москвичей

Во вторник, 26 декабря, МЧС распространило экстренное предупреждение для москвичей. Специалисты сообщили, что сегодня в течение дня в столице России ожидается ощутимое ухудшение погодных условий.

До 18.00 в городе не исключены осадки, в частности налипание мокрого снега. Кроме того, на дорогах возникнет гололедица, а порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, передает РИА "Новости".

Автомобилистов призывают воздержаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом. В случае, если отказаться от автомобиля невозможно, водителям советуют быть максимально внимательными и не осуществлять опасных маневров.