Ночь на вторник стала самой холодной за декабрь

Ночь на вторник, 26 декабря, стала самой холодной с начала месяца. Ранее сообщалось, что до конца года температура в Москве будет значительно выше нормальных показателей для этого времени года.

Согласно данным специалиста погодного центра "Фобос", минувшей ночью температура в столице опускалась до минус 7,4 градуса по Цельсию, передает РИА "Новости".

Предполагается, однако, что уже сегодня днем столбики термометров в столице поднимутся до положительных значений. До 31 декабря 2017 года в городе ожидаются мелкий дождь и мокрый снег. По ночам температура будет находиться на уровне нуля градусов, а днем составит около плюс 3.