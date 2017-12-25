Анатолий Литовченко помог многодетной семьи из Копейска

Депутат Госдумы Анатолий Литовченко помог многодетной семье из Копейска: восемь человек ютились в однокомнатной квартире, в которой промерзают стены и нет горячей воды. Он лично приехал в гости к семье Деевых, чтобы оценить изменения в их жизни и пообещал, что будет добиваться улучшения жилищных условий.



Мама семерых детей снимает эту квартиру за неимением средств: один из малышей инвалид, и на работу выйти очень сложно. Сейчас они живут в полуторке поселка Бажово. Осенью этого года семья пережила большое горе – один из детей погиб от ожогов. В отчаянии мама обратилась за помощью к депутату.

Анатолий Литовченко сказал, что ситуация требует срочного решения и сразу направил запросы в местную администрацию, чтобы узнать, как и чем можно им помочь. В квартире стало теплее, появилась теплая вода. Во время личного посещения он сказал, что не даст гарантий, но приложит все усилия для того, чтобы «выбить» семье квартиру.

- Понятно, что в очереди на квартиры стоят сотни человек в Копейске, поэтому давать какие-то гарантии сложно, - сказал парламентарий. – Но буду добиваться решения вопроса с помощью первых лиц города и области.