Певица Лорд отменила выступление в Израиле из-за скандала

Новозеландская певица Лорд отменила выступление в Израиле из-за критики со стороны антиизраильских активистов. Концерт Лорд должен был состояться 5 июня в Тель-Авиве, сообщает портал "Москва 24".



Активисты регулярно организовывают онлайн-кампании и призывают не посещать эту страну. Их действия стали причиной отмены выступлений Элвиса Костелло и Лорин Хилл. А Ник Кейв и Radiohead, напротив, не стали менять гастрольных планов.



Министр культуры Израиля Мири Регев выразила надежду на то, что певица способна быть "чистой героиней" (Pure Heroine – название первого сольного альбома Лорд), свободной от "нелепых" политических соображений.



Ранее стало известно, что исполнительница с ее песней Homemade Dynamite заняла второе место в топе 50 лучших композиций 2017 года по версии журнала Rolling Stone. Лидером рейтинга стал участник группы One Direction, актер и певец Гарри Стайлзу с треком Sign of the Times.

