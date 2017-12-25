Ярославский водитель, спасший свердловских школьников, получил медаль посмертно

Водитель экскурсионного автобуса Сергей Блохин, ценой своей жизни спасший уральских школьников на трассе в Ярославской области, посмертно награжден медалью «Спешите делать добро», сообщает департамент информполитики губернатора. Награду его мать и жена получили из рук уполномоченного по правам человека в Российский Федерации Татьяны Москальковой.

В начале ноября туристический автобус с подростками и сопровождающими их взрослыми из Екатеринбурга попал в аварию в среду вечером на трассе в Ярославской области. Водитель автобуса весь удар принял на себя, успел предупредить детей и, таким образом, сумел избежать большого количества жертв. Сергей Блохин от полученных травм скончался в больнице. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова представила ярославца к награде, ее инициативу поддержал и уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Считаю, что обычный ярославец Блохин Сергей Юрьевич, совершивший геройский поступок, достоин награждения медалью уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро», — подчеркнула Татьяна Мерзлякова в сопроводительном письме к представлению о награждении медалью.

Предложение уполномоченного по правам человека в Свердловской области было поддержано Татьяной Москальковой, несмотря на то, что к тому времени сроки подачи ходатайств в оргкомитет истекли. Во время торжественной церемонии свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова поблагодарила родных героя по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Церемония награждения медалью «Спешите делать добро» прошла в 12 раз. Она завершила череду торжественных мероприятий, посвященных дню принятия Всеобщей Декларации прав человека и 20-летию принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека». По традиции, Москалькова вручила медали людям и организациям, чьи добрые дела и подвиги, совершенные порой даже ценой собственной жизни, достойны самого глубокого уважения и навсегда останутся в сердцах людей.

Начиная с 2005 года медалями уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите делать добро» неоднократно награждались уральцы: правовед, один из разработчиков Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Сергей Алексеев, полковник Серик Султангабиев, который жертвуя своей жизнью спас солдата, выронившего гранату на занятии по боевому гранатометанию. Посмертно была награждена медалью «Спешите делать добро» правозащитница, сотрудница центра «Мемориал» Наталья Эстемирова, которая занималась расследованием случаев исчезновений людей, фактов пыток в тюрьмах.