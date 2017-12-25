За работу, товарищи!

На фоне бездарных спортивных министров и примкнувшим к ним различных общественных деятелей, удачно для Запада проваливших Олимпиаду для российских спортсменов, в России всё же есть чиновники, которые стремятся сделать нам «красиво». А именно.

Украл триллион? Верни хоть червонец!

В одной из заметок я уже задавался нериторическим вопросом: «А зачем Президенту и всем нам, например, Счётная палата (СП)?

Не имея реальных карательных полномочий, она давно превратилась в подсматривающую контору, которая только и может ябедничать Президенту – кто и сколько бабла уволок из бюджетных амбаров страны в свои личные оффшоры. Как будто он сам этого не знает…

А зачем нам тогда Контрольное управление Президента, аудиторы, МВД с его ОБЭПами, уголовным розыском, ФСБ с его экономическими отростками и прочие Никиты Карацупы со своими верными псами Ингусами? Ведь, в принципе, они и должны день и ночь бдить экономическую мощь (или хотя бы ее остатки. – «АН») нашего государства.

Нет, взвалили тяжкую ношу на плечи великого и хрупкого государственного деятеля Татьяны Голиковой. Джентльмены, тоже мне!

Денежки счет любят

Недавно г-жа Голикова докладывала дремавшим депутатам о том, сколько триллионов (!) наши умельцы смогли умыкнуть из казны. Правда, справедливости ради заметим, что ту горькую пилюлю женщина-счетовод постаралась подсластить как смогла: сообщила, например, что ее ведомству из украденных триллионов удалось в тяжких баталиях отбить что-то около 8 млрд.руб. Действительно, победа…

Дорога в никуда

Сегодня г-жа Голикова доложила в «верхи» о том, что лишь за последние 11 месяцев в России снова совершено «финансовых нарушений» уже на 1,5 триллиона (!) рублей.

Для справки: это гораздо больше, чем в прошлом году. Видимо, счетоводы снова забыли наглухо закрыть «окно в Европу», через которые за кордон и летят до сих пор наши триллионы.

Впрочем, Татьяна Голикова со свойственной всем женщинам мягкостью и нежеланием конфликтов, и в этот раз постаралась сгладить ситуацию, сообщив о том, что из этих триллионов украдено не всё, а просто какая-то часть денег просто была использована «не по назначению»…Какая милая формулировка: вроде были деньги и их вдруг не стало.

Мне особенно понравился пример Липецкой области, где за какие-то 8,2 млн. казенных рублей (в принципе – копейки, цена средненького коттеджа. – «АН») власти возвели надземный пешеходный переход в …никуда. Т.е. подняться можно, а спуститься… тоже можно, но только туда, откуда и поднялся. Будет теперь где мамам и папам с детишками прогуляться в праздник и выходные дни в одном направлении.

Кто-нибудь слышал об отставке тамошнего губернатора, добровольного или принудительного, неважно…. Я лично не слышал. И, наверное, не услышу.

P.S.

Г-н Президент, отпустите г-жу Голикову на покой: эта женщина, очевидно, сильно морально надорвалась еще при руководстве нашим Минздравом и на Счётную палату у неё сил просто не осталось.

Что взамен? Возобновите былой комитет Народного контроля, которого советские казнокрады боялись пуще сибирской язвы. Деньги –то в бюджете народные, вот пусть народ их и караулит. Отмените эти многомиллионные показные медведевские судебные штрафы, которые всё равно никто не выплачивает, верните обычную конфискацию.

А Счетную палату, эту очередную новороссийскую синеку́ру для бывших сенаторов, министров и депутатов отправьте на «почетную пенсию».

Предварительно проверив, сколько денег из казны, будучи ещё на госслужбе, они не донесли до казны.