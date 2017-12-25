Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев лично подтвердил, что покинул Россию

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев подтвердил, что покинул Россию. Банкир не согласен с публикациями в СМИ, в которых говорится о его побеге из страны. Глава правления Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев покинул Россию

По словам Дмитрия Ананьева, он давно планировал поездку накануне Нового года. Он уточнил, что уехал из-за проблем со здоровьем, - пишут "Ведомости". "А еще с учетом последних четырех месяцев в режиме ненормированной работы и нервотрепки, у меня появились проблемы с сердцем. Я планировал пройти обследование и в России, и за рубежом. Последняя неделя тоже добавила: бизнес, который я создавал 22 года, все, его больше нет", – заявил Ананьев. Отъезд банкир не считает бегством.

"Я не согласен с тем, как это было освещено в СМИ – это выглядело как бегство. А я не сбежал", - подчеркнул банкир.

Назвать свое местонахождение Ананьев отказался. Банкир вылетел из Москвы 22 декабря. По данным РБК, совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев находится в Лондоне.

Напомним, временная администрация, введенная Центробанком в Промсвязьбанк 15 декабря, выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заёмщиков. По данным регулятора, уничтожены документы на сумму более 109 млрд рублей.