На Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве утром произошло ЧП

В Москве в понедельник утром были увеличены интервалы движения на Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. В официальном Тwitter столичного транспорта в 7:35 подтверждалось, что были "увеличены интервалы движения поездов от Пражской до Бульвара Дмитрия Донского из-за инцидента с пассажиром".

Пассажиры написали в соцсети, что 7:40 "М. Аннино закрыто на вход". Сейчас движение поездов "по серой ветке" на южном участке вводится в график. Подробности об инциденте с пассажиром не сообщаются.

Напомним, сегодня утром для пассажиров открылись станции "Речной вокзал", "Войковская" и "Водный стадион". 23 и 24 декабря эти станции на "зеленой ветке" были закрыты для пассажиров из-за подготовки открытия новой станции "Ховрино" Замоскворецкой линии.