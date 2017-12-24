Петербург найдет денег на вытрезвители к ЧМ-2018

Вытрезвители в России, в том числе и в Санкт-Петербурге, упразднили в 2011 году. С тех пор пьяных пациентов пришлось принимать обычным больницам. Но тревога специалистов усиливается с приближением Чемпионата мира по футболу.

Главный нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн предложил возродить вытрезвители, как минимум, в городах принимающих матчи.

В Петербурге на межведомственном совещании, посвященном обороту алкоголя, мысль о создании специализированного отделения высказал Георгий Полтавченко. Губернатор подчеркнул, что организовать вытрезвители необходимо на территории больниц.

По мнению главы Петербурга, "распихивать" эту специфическую публику по больницам не надо. Как полагает Полтвченко, нужно отработать четкий правовой механизм, который позволил бы создать отдельное специализированное подразделение, "куда можно было бы эту публику свозить".

Вопрос должен решиться до 25 декабря. Финансовую поддержку на создание вытрезвителей губернатор гарантировал. С подачи прокуратуры Полтавченко поручил создать в каждом районе пункты освидетельствования людей на опьянение - возможно, в помещениях травмпунктов.

Запрокурора Санкт-Петербурга Виктор Мельник уточнил, что в городе работает всего пять круглосуточных и три передвижных таких пункта, а нужно - в каждом районе.

(По материалам сайтов tass.ru regnum.ru doctorpiter.ru dp.ru)