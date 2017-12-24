В Кяхтинском районе Бурятии появился второй мост, возведенный на средства, собранные при помощи системы "Платон". Глава республики Алексей Цыденов отметил, что конструкция соединяет берега реки Селенга.

Согласно последней информации, общая длина моста достигает 2,7 километра. Данный объект обошелся в 62,8 миллионов рублей – в эту сумму входят все траты на документацию. Как уточняет ТАСС, не менее 55 миллионов были выделены из федеральных средств.

Напомним, что первый мост в Бурятии, который удалось реконструировать на деньги, полученные от "Платона", был перекинут через реку Цакирка. Открытие состоялось в октябре текущего года.