Синоптики предупредили метеозависимых людей о возможном ухудшении состояния

В воскресенье, 24 декабря, синоптики предупредили метеозависимых граждан о вероятности ухудшения состояния. Согласно последним данным, сегодня будет зафиксировано резкое падение атмосферного давления.

Специалисты также отмечают, что в воздухе уже наблюдается явный дефицит кислорода, вследствие чего может сформироваться внешняя гипоксия. Люди, которые страдают от заболеваний щитовидной железы, ишемии, кислородной недостаточности и бронхиальной астмы, могут почувствовать недомогание, передает Агентство городских новостей "Москва".

Внимание на свои ощущения следует также обратить тем, у кого диагностированы вегето-сосудистая дистония, гипотония и атеросклероз сосудов головного мозга, поскольку у них могут возникнуть мигрени и головокружения.