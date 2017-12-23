Путин: пенсионеры должны знать, что у них все стабильно

Нынешние и будущие пенсионеры должны знать, что у них все надежно и стабильно, заявил глава государства Владимир Путин, выступая сегдня на съезде "Единой России". ПФР: в России бедных пенсионеров нет

Владимир Путин отметил, что "нужно абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы". "Нам нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку", – сказал российский лидер.

Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект об индексации в будущем году пенсий неработающим российским пенсионерам. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года. Этот закон вступит в силу с 1 января 2018 года.