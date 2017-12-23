Путин: пенсионеры должны знать, что у них все стабильно
23 декабря 2017, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Нынешние и будущие пенсионеры должны знать, что у них все надежно и стабильно, заявил глава государства Владимир Путин, выступая сегдня на съезде "Единой России".
Владимир Путин отметил, что "нужно абсолютно однозначно обеспечить будущее развитие пенсионной системы". "Нам нужно добиться долгосрочного устойчивого повышения реальных доходов граждан, увеличить пенсии и социальную поддержку", – сказал российский лидер.
Государственная дума одобрила в третьем чтении законопроект об индексации в будущем году пенсий неработающим российским пенсионерам. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.
Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2020 года. Этот закон вступит в силу с 1 января 2018 года.