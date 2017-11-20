Ставка курортного сбора в Крыму за сутки проживания будет 10 рублей в день

Ставка курортного сбора в Крыму за сутки проживания планируется в размере 10 рублей. Сбор будет взиматься только с 1 мая по 30 сентября.

Соответствующий проект регионального закона был утвержден на заседании комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму.

«Размер курортного сбора за одни сутки фактического проживания с 1 мая по 30 сентября каждого года – 10 рублей. С 1 октября по 30 апреля сбор взиматься не будет», – сообщил глава комитета Алексей ЧЕРНЯК.

По его словам, сбор будет собираться только в 6 городах и одном районе, которые будут участвовать в эксперименте: Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии, Ялте и Черноморском районе, пишут "Аргументы недели - Крым".

«От уплаты освобождаются более 20 категорий граждан, в том числе и лица в возрасте до 18 лет, а также жители Республики Крым. Курортный сбор будет производиться только за полные сутки проживания в отелях. Дни заезда и выезда не учитываются», – добавил глава комитета.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим ВОЛЧЕНКО предложил перенести дату начала взимания курортного сбора в республике с 1 мая 2018 года на 1 мая 2019 года.

«В адрес министерства курортов и туризма поступило большое количество обращений от профильных ассоциаций туристического бизнеса с просьбой перенести начало введения эксперимента в связи тем, что в следующем, 2018, году намечается явное изменение логистических и туристических потоков, связанное с открытием Крымского моста, открытием нового терминала аэропорта Симферополь», – пояснил министр.