В Москве два дома вышли из программы реновации

Жильцы двух домов, включенных ранее в программу реновации жилфонда Москвы, проголосовали за выход из нее, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин. Ресин рассказал о возможности программы реновации в регионах

Жители домов по адресам улица Енисейская, д. 16/21 и набережная Новикова-Прибоя, д. 18 провели собрание собственников жилья и проголосовали за исключение из списков. В программе реновации жилья в Москве осталось 5 тыс. 175 домов.

Чтобы дом исключили из программы, за это должна выступить более чем треть собственников. При этом вступить в программу уже невозможно.