ФАС наконец сказал: «Фас!»

Автор в силу необходимости часто выезжает за пределы игрушечно-декоративной Москвы. Сразу обращаю внимание на ценники АЗС.

В столице, превращенной в качественную мосфильмовскую декорацию, активной жизнью живут лишь ценники в магазинах, аптеках и АЗС, которые пухнут как тесто в опаре.

В области же цены на тоже самое устойчиво держатся на прежнем уровне. Почему?

Скважина одна, бабки разные.

Наконец-то Федеральная антимонопольная служба (ФАС) стала оправдывать свое грозное по звучанию название.

ФАС предписала нашим нефтяным компаниям обратить внимание на продажу бензина на внутреннем рынке страны и кратно увеличить их. В чем же причина такого внимания ФАС к автовладельцам России, при том, что бензина сейчас на всех АЗС с избытком?

В ФАС наконец сообразили, что постоянный рост цен на АЗС (особенно – московских. — «АН») ни что иное, как корпоративное спекулятивное подорожание. Поэтому эксперты антимонопольной службы порекомендовали нашим бензиновым картельным баронам переориентировать поставки бензина с экспортного рынка на внутренний. Другими словами говоря, хватит гнать наше топливо за рубеж, подгоняя его цену под западные рынки (где оно кратно дороже российской. — «АН») и, соответственно, сознательно приближать цены внутренние под западные по старому принципу: «А вот у них на Западе …».

Сейчас запасы топлива в России составляют почти 2 млн. тонн. Начальник управления ТЭКа г-н Махонин считает, что «ажиотаж, который сейчас наблюдается на рынке, необоснован». Странное замечание: если я вечером заливаю бак 92-м бензином по цене 37 рублей, а утром уже за 39 рублей, то ажиотаж очень даже обоснован.

В Калужской области, например, 95-й бензин на хорошей АЗС можно заправить и за 37 рублей, а 92-й – за 35, а то и за 33 рубля. А ведь качается наша нефть из одной скважины.

Заливай, подешевеет!

«Задача ФАС сейчас проконтролировать выполнение нефтяниками рекомендаций, увидеть увеличение предложения на внутреннем рынке, в том числе и на бирже (с нее как раз и надо начинать. — «АН») и увидеть снижение цен», — считает г-н Махонин.

Эксперты в один голос утверждают, что дефицита топлива в стране нет. Его даже больше, чем нужно для обеспечения текущих потребностей. Значит – картельный сговор, что для России дело обычное, потому что бабло емкое. Других ориентиров в российском бизнесе нет.

В общем, ФАС наконец свое слово сказало. Чем оно отзовется, покажут ценники на АЗС и бензобаки машин.

От редакции

Кто мешает ФАС исполнить команду «Фас!»

Правда, что-то мешает тут же от радости ударить в ладони. Во-первых, ФАС не единожды делало разные громкие заявления в пустоту. Мы же верили и ждали.

Во-вторых, как уже официально благословили власти, в 2018 году акциз на бензин будет все же повышаться дважды – по 50 коп. за литр. В общем масштабе – это дополнительных легких и огромных бабок из нашего кармана.

Ну и в третьих, министр финансов г-н Силуанов уже сообщил, что рост цен и в следующем году будет соответствовать пределам инфляции. Как известно, инфляция в России имеет тенденцию лишь к постоянному росту. Выводы делайте сами.