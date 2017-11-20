Сотрудники «Транснефть–Урал» одержали победу в конкурсе по охране труда

Сотрудники Челябинского нефтепроводного управления – филиала АО«Транснефть – Урал» – в очередной раз одержали победу на конкурсе по охране труда под названием «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в организациях Челябинской области» среди внебюджетных организаций в номинации «Предприятия с численностью коллектива от 1 до 5 тысяч человек». Этот конкурс организован Главным управлением по труду и занятости населения Южного Урала.

Отметим, что на конкурс подали 190 заявок от предприятий Южного Урала. Каждый участник желал доказать, что он лучший по эффективности профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости сотрудников.

– Перечень критериев, на основании которых определяются победители, год от года частично меняется, но главные из них – отсутствие несчастных случаев и травматизма на производстве, высокая производственная дисциплина и четкая организация труда – остаются неизменными», – уточнил руководитель отдела охраны труда Челябинского НУ Юрий Меньшенин. – Победа Челябинского нефтепроводного управления – заслуга всего коллектива.

Работа в области охраны труда в АО «Транснефть – Урал» ведется постоянно. Действуют собственные учебные классы, используются лучшие инновации в сфере защиты персонала.