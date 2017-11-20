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Российские океанологи сомневаваются в обнаружении у США судна «Любовь Орлова»

20 ноября 2017, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Российские океанологи сомневаваются в обнаружении у США судна «Любовь Орлова»
фото: pixabay.com

Российские ученые-океанологи сомневаются, что лайнер "Любовь Орлова" мог оказаться у берегов Калифорнии (США). Замдиректора Института океанологии РАН Алексей Соков считает, что судно не могло преодолеть расстояние от Атлантического до Тихого океана.

В РАН пояснили, что остаться на плаву лайнер может, но продрейфовать против течения в проливе Дрейка и продвинуться в сторону Тихого океана... "Оно как раз, из Тихого океана в Атлантику", — цитирует пояснение океанолога о течении РБК.

Соколов рассказал, что в проливе Дрейка настолько сильное течение, что суда на двух двигателях "не выгребают, их все равно сносит". По его словам, обойти пролив Дрейка можно через пролив Бигля или Магелланов пролив. Но там такие "узкости", что дрейфующему судну попасть в эти проливы невозможно.

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