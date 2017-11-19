Появилось видео, как охранник стрелкового клуба избил тележурналистку

Журналистку РЕН ТВ Марию Семеняченко избили во время подготовки сюжета, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве. Инцидент произошел с участием охранника стрелкового клуба на западе столицы.

В клубе произошел пожар и журналистка хотела выяснить обстоятельства ЧП. Но сделать ей этого не дали. Охранник ударил ее дважды по лицу и сломал мобильный телефон. После этого Марию вытолкали на улицу.

"Уголовное дело на вас заведут", - отметила журналист. "Давай заводи", - заявил охранник. Семеняченко намерена написать заявление в полицию, передает РЕН-ТВ.