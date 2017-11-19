Ученые исследуют аномальные явления в Балтийском море

Грозящие катастрофой явления в Балтийском море исследуют ученые. Речь идет о так называемом «вихре смерти», который может образоваться вследствие захоронения в водах Балтики изготовленного в гитлеровской Германии химоружия.

В годы Второй мировой войны ученые Третьего Рейха готовились использовать против Красной Армии огромное количество ядовитых веществ, однако попытка оказалась неудачной. Союзники и СССР изъяли у гитлеровцев 65 тонн иприта и похоронили на морском дне. Теперь ученые предполагают, что контейнеры для хранения пришли в негодность и ядовитое вещество просачивается в воду. В Балтийском море стали происходить аномальные вещи, а именно страшные вихри зеленого цвета. Также на данной местности начинают загадочно погибать местные рыбаки.

Тревогу начали бить скандинавские медики. Химоружие Гитлера может распространиться до Средиземного моря, а также Северной Африки, Ближнего Востока и Северной Америки. О предупреждении специалистов-биологов рассказывает Daily Star.