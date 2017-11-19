Толкователи объяснили пророчество Григория Распутина о Третьей мировой войне

В социальных сетях разошлось пророчество Григория Распутина о «трех змеях», которые «ползут по дорогам Европы». Толкователи считают, что старец предсказал три мировые войны.

Как пишет сайт телеканала РЕН ТВ, Распутин неоднократно предупреждал о катастрофе, которая ждет Землю в недалеком будущем. В одном из своих прогнозов он упомянул о трех «чудищах», которые «протащат человечество через пыль и кровь». По мнению интерпретаторов пророчества, Распутин имел в виду мировые войны. Если толкователи правы, на планете должен произойти третий глобальный конфликт, который станет самым кровопролитным.

Григорий Распутин - крестьянин села Покровское Тобольской губернии. Он приобрел всемирную известность благодаря своей дружбе с семьей последнего российского императора Николая II.