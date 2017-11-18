Сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы в Краснодаре

В Краснодаре сегодня почти 100 сотрудников ГИБДД прошли крестным ходом на опасном участке трассы Темрюк-Краснодар в районе станицы Елизаветинской .

Крестный ход прошел по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. По данным пресс-службы Кубанской митрополии, в нем приняли участие около 200 человек.

Возглавил кресных ход настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных. В нем приняли участие начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Госавтоинспекции и ДПС, прихожане. Служба состоялась накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП.

Во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах.

Участок трассы под Краснодаром, который обошли крестным ходом, считается опасным.