Сотрудники ГИБДД прошли крестным ходом по опасному участку трассы в Краснодаре
18 ноября 2017, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодаре сегодня почти 100 сотрудников ГИБДД прошли крестным ходом на опасном участке трассы Темрюк-Краснодар в районе станицы Елизаветинской .
Крестный ход прошел по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. По данным пресс-службы Кубанской митрополии, в нем приняли участие около 200 человек.
Возглавил кресных ход настоятель храма преподобного Сергия Радонежского протоиерей Богдан Черных. В нем приняли участие начальник краевого УГИБДД Александр Капустин, сотрудники Госавтоинспекции и ДПС, прихожане. Служба состоялась накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП.
Во всех храмах Екатеринодарской епархии совершили заупокойные богослужения по всем погибшим в автокатастрофах.
Участок трассы под Краснодаром, который обошли крестным ходом, считается опасным.