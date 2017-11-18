Новый российский самолет А-100 «Премьер» совершил первый полет

Новый российский самолет А-100 «Премьер» в субботу, 18 ноября, совершил первый полет. Многофункциональный авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения (МАК РЛДН) А-100 создан на базе Ил-76МД-90А.

А-100 «Премьер» может обнаруживать и сопровождать воздушные и иные цели, а также участвовать в управлении истребительной и ударной авиацией при наведении на воздушные, наземные и морские цели.

В ходе первого полета были проверены аэродинамические характеристики А-100, работоспособность авионики и части целевой аппаратуры РТК, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе концерна «Вега».

А-100 «Премьер» должен будет постепенно заменить имеющиеся сейчас самолеты А-50 и А-50У.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 1 ноября заявлял, что все работы по самолету А-100 идут по графику. Согласно планам серийные поставки самолетов А-100 в войска начнутся в 2020 году.