В школе №96 "Эврика-Развитие" в Ростове-на-Дону кроме обычных классов "А", "Б" есть специальный класс "э". Школьники из спецкласса изучают дополнительные предметы, а их родители оплачивают за учебу по семь тысяч рублей ежемесячно.

Занятия учеников "э" класса приходят в собственном кабинете. Для школьников из элитного класса обустроен отдельный туалет, сообщает издание "Блокнот - Ростов-на-Дону".

Всем другим школьникам посещать комфортный туалет запрещено. На переменах они стоят в очередях в уборную с разрисованными стенами и дырой в полу вместо унитаза. Один из учащихся в обычном классе рассказал, что учителя постоянно ставят детей из "э" классов в пример как "некую высшую расу".