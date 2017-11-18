Во Владивостоке движение парализовано из-за снегопада

Во Владивостоке за последние часы ГИБДД зафиксировала десятки дорожно-транспортных происшествий из-за обрушившегося на столицу Приморья снегопада. Массовые аварии произошли со второй половины пятницы.

По данным краевого главка МЧС РФ, во Владивостоке выпало шесть миллиметров снега. В городе образовались пробки до 10 баллов. Как рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Приморскому краю, в дежурную часть ГАИ Владивостока поступило 256 вызовов. Пострадавших, к счастью, нет. Но все ДТП с материальным ущербом. Всего на территории Приморского края сотрудниками ГИБДД оформлено 177 ДТП, в 8 случаях участники дорожного движения получили травмы.

Сегодня из-за непогоды запрещен въезд большегрузов на территорию Надеждинского района, в Артем и Владивосток, от Уссурийска транспорт останавливают сотрудники ГИБДД. Перекрыто движение на объездной трассе "Седанка — бухта Патрокл", - передает РИА Новости.

А субботу утром с автовокзала Владивостока отменены 22 рейса в Большой Камень, Артем, Спасск-Дальний, Находку, Уссурийск и другие. Все рейсы аэропорта Владивосток выполняются по расписанию.