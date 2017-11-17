Столетняя годовщина Октябрьской революции: праздник или скорбь?

Столетняя годовщина потрясений 1917 года осталась позади, но дискуссии вокруг событий, положивших конец существованию исторической России, всё ещё продолжаются. Наследники коммунистических идей громко восхваляют эпоху радикальной ломки государственных устоев. Их идеологические оппоненты из консервативного лагеря призывают к переоценке фактов недавнего прошлого. Никто не остался в стороне несмотря на официальную примиренческую риторику президента.



Круглая дата заставила втянуться с дискуссию людей из совершенно противоположных лагерей. То Ксения Собчак заявляет о необходимости захоронения Ленина, то Рамзан Кадыров, то монархическое общество. С ответными заявлениями выступил Г.Зюганов. Что же происходит с обществом - в материале Р.Вольфа на портале "Ставропольский репортёр".