Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о причинах своей отставки
17 ноября 2017, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в своих мемуарах написал, что причиной его отставки стал отказ поддержать намерение Дмитрия Медведева баллотироваться на второй срок на пост президента России.
Об этом Юрий Лужков написал в своей книге с названием «Москва и жизнь». Бывший мэр пишет, что Медведев хотел баллотироваться «вопреки договоренностям, что он будет президентом только один срок».
«Обвинения в задымлении Москвы горящими в Подмосковье торфяниками — это был лишь повод», - пишет Лужков. Бывший столичный глава рассказал, что не хотел терять самостоятельность индивидуального мышления и потому наотрез отказался поддерживать Дмитрия Медведева, пообещав, что будет убеждать в этом и жителей Москвы.
Выдержки из книги опубликовал «Московский комсомолец».