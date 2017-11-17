Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал о причинах своей отставки

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в своих мемуарах написал, что причиной его отставки стал отказ поддержать намерение Дмитрия Медведева баллотироваться на второй срок на пост президента России.

Об этом Юрий Лужков написал в своей книге с названием «Москва и жизнь». Бывший мэр пишет, что Медведев хотел баллотироваться «вопреки договоренностям, что он будет президентом только один срок».

«Обвинения в задымлении Москвы горящими в Подмосковье торфяниками — это был лишь повод», - пишет Лужков. Бывший столичный глава рассказал, что не хотел терять самостоятельность индивидуального мышления и потому наотрез отказался поддерживать Дмитрия Медведева, пообещав, что будет убеждать в этом и жителей Москвы.

Выдержки из книги опубликовал «Московский комсомолец».





