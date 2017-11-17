Жители Челябинска открыли флешмоб с требованием извинений от Киркорова

Видеопослания и сообщения с требованием извинений от певца появляются в соцсетях с сегодняшнего утра, 17 ноября. Жителей Челябинска возмутила эмоциональная реакция звезды экстрады в Инстаграмме по поводу погоды в Челябинске.



Напомним, что Филипп Киркоров отоздал на свой концерт в Челябинске из-за погодных условий. Он обозвал город помойкой в соцсетях. Челябинцы возмутились его отношением к любимому городу и потребовали извинений.

К этому часу стихийно сформировался настоящий флешмоб, объединенный хештегом #Филипизвинись. Челябинцы снимают видео и пишут сообщения с требованием извинений.