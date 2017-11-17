Девушка продала девственность за 2,5 миллиона евро и потратит деньги на учебу

Жизель - 19-летняя уроженка США, модель - продала свою девственность. Девушка подрабатывала, занималась эскорт-услугами. Невинность она выставила на торги на сайте эскорт-услуг.

Издание The Sun узнало, что стать обладателем девственницы пытались голливудский актер, арабский бизнесмен-миллионер и российский политик. Имена участников аукциона не разглашаются.

Жизель даже не предполагала, что торги пройдут так активно, и ставка достигнет 2,5 миллиона евро. За ночь с девственницей заплатил богач из Абу-Даби.

Юная Жизель намерена потратить миллионы на свое образование и путешествия по миру.

Голливудский актер предлагал на аукционе на 100 тысяч евро меньше. А россиянин располагал лишь 1,8 миллиона евро.