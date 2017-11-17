Названы и обозначены на карте самыхе опасные страны для туристов

Названы самые опасные для посещения туристов страны: Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали. На специальной карте эти страны отмечены красным цветом.

Интерактивную карту мира, на которой отмечены самые опасные и безопасные для путешественников страны, составили сотрудники медицинской сервисной компании International SOS.

Самые безопасные для туристов государства обозначены зеленым: Финляндия, Норвегия и Исландия. Россию отнесли к категории государств с "быстро изменяющимся уровнем рисков", сообщает РИА Новости.

В начале года Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщил, что уровень преступности против иностранных туристов в Москве — один из самых низких в мире. В Москве для путешественников гораздо безопасней, чем в Токио, Нью-Йорке и других крупных городах. В российской столице создана специализированная туристическая полиция.