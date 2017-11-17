Глава Минобрнауки рассказала, когда возобновится выдача образовательных кредитов

Министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева рассказала, когда возобновятся выдачи образовательных кредитов.

По словам главы ведомства, это произойдет осенью будущего года. Данное заявление Васильева сделала в ходе встречи со студентами Национального исследовательского технологического университета "Московский институт стали и сплавов", передает сегодня Агентство городских новостей "Москва".

Глава Минобрнауки отметила, что в настоящий момент данный вопрос проходит стадию окончательного урегулирования с Министерством финансов.