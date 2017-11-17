В субботу в Москве будут открыты восемь катков с искусственным льдом

В субботу, 18 ноября, в парках Москвы откроют сразу восемь катков с искусственным льдом.

На официальном портале мэра и правительства столицы уточняется, что в день открытия кататься можно будет бесплатно. Речь идет о ледовых площадках в саду "Эрмитаж", Измайловском, Гончаровском, Воронцовском и Таганском парках, в Саду им. Н. Баумана, в также в парках "Дубки" и "Ангарские пруды".

Напомним, что 1 ноября открылся каток в парке "Сокольники". В общей сложности в Москве зимой будут работать 45 катков, из которых 23 будут иметь искусственное ледовое покрытие.