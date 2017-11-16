МВД официально опровергло сообщения о реформировании следственных органов

Министерство внутренних дел России официально опровергло сообщения, распространенные рядом СМИ о реформировании следственных органов.

Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что реструктуризация следственных органов МВД России в настоящее время не планируется.

Волк опровергла информацию СМИ о подготовке руководством МВД России предложений по реформированию системы органов предварительного следствия в России. "Министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий Следственного комитета Российской Федерации другим ведомствам, и тем более – о его ликвидации", - разъяснила Ирина Волк.