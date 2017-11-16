Голодец и ПФР прокомментировали слова Кудрина о нехватке денег на пенсии

Вице-премьер Ольга Голодец, курирующая в правительстве социальную сферу, прокомментировала мнение экс-главы Минфина, главы совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина о том, что в России нехватка средств на выплату пенсий.

«Эта ситуация абсолютно не соответствует действительности. Все деньги в Пенсионном фонде есть. У нас заложены средства на исполнение всех обязательств», — заявила Ольга Голодец.

В Пенсионном фонде России (ПФР) прокомментироли, что «все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объёме».

Алексей Кудрин ранее заявил о нехватке средств в Пенсионном фонде на пенсии.