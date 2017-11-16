80 тысяч человек привились от гриппа в столичных центрах "Мои документы". Пройти процедуру можно было в 73 центрах с 4 сентября по 15 ноября, сообщает портал "Москва 24".



Всего мобильная вакцинация проходила в 100 выездных пунктах столицы. Привиться от гриппа пришли 237 тысяч горожан – это вдвое больше, чем в прошлом году.



По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, акция проводилась впервые и полностью себя оправдала, в следующем году акцию проведут вновь.



1 ноября завершилась работа мобильных пунктов вакцинации у станций метрополитена, двух станций МЦК и железнодорожной станции Крюково. Прививки сделали более 157 тысяч человек.



До 1 декабря прививку можно сделать в 443 прививочных кабинетах, действующих при городских поликлиниках.



По состоянию на 10 ноября процедуру вакцинации от гриппа прошли около 62,7 миллиона россиян. Это 43,4 процента от общего числа населения страны.



