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Прививки от гриппа в центрах "Мои документы" сделали 80 тысяч человек

16 ноября 2017, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Прививки от гриппа в центрах "Мои документы" сделали 80 тысяч человек
Фото:портал Москва 24/Михаил Сипко

80 тысяч человек привились от гриппа в столичных центрах "Мои документы". Пройти процедуру можно было в 73 центрах с 4 сентября по 15 ноября, сообщает портал "Москва 24".

Всего мобильная вакцинация проходила в 100 выездных пунктах столицы. Привиться от гриппа пришли 237 тысяч горожан – это вдвое больше, чем в прошлом году.

По словам главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, акция проводилась впервые и полностью себя оправдала, в следующем году акцию проведут вновь.

1 ноября завершилась работа мобильных пунктов вакцинации у станций метрополитена, двух станций МЦК и железнодорожной станции Крюково. Прививки сделали более 157 тысяч человек

До 1 декабря прививку можно сделать в 443 прививочных кабинетах, действующих при городских поликлиниках. 

По состоянию на 10 ноября процедуру вакцинации от гриппа прошли около 62,7 миллиона россиян. Это 43,4 процента от общего числа населения страны.

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