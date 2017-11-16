В МВД сообщили о задержании подозреваемых в организации незаконной миграции

В четверг, 16 ноября, в МВД России сообщили о задержании подозреваемых в организации незаконной миграции.

Данную информацию предоставила сегодня официальный представитель ведомства Ирина Волк, которая отметила, что задержание произвели сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Управления по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан, а также работники Управления ФСБ России по РБ.

Согласно последней информации МВД, девять человек в возрасте от 22 до 55 лет изготавливали фальшивые документы для выходцев из некоторых стран Средней Азии. Офис, куда мог прийти иностранец, желающий работать на территории РФ, располагался в Уфе. Подчеркивается, что некоторые обладатели поддельных документов даже не подозревали об этом.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.