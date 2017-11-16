Новое кладбище в Ржеве построили на болоте

Родственники недавно умершей женщины в Тверской области решили эксгумировать и перезахоронить тело в другое место. Приехав на новое кладбище в Ржеве, они ужаснулись.

Как сообщает местный портал "Быль нового Ржева" со ссылкой на слова родственницы умерешей, таблички на кладбище были перепутаны, а само оно утопало в воде. Судя по всему мелиоративные мероприятия не были проведены должным образом, чему способствовало выше расположенное болото.

Подробнее - в материале тверского портала "Афанасий Бизнес".