Под Волгоградом пилоты бомбардировщиком Су-24М подняты по тревоге

Под Волгоградом в четверг, 16 ноября, по тревоге были подняты пилоты бомбардировщиков Су-24М.

Согласно последней информации, в рамках новых учений был задействован весь личный состав полка. В общей сложности летчики провели 50 вылетов, в ходе которых осуществили около трехсот сбросов бомб и пусков неуправляемых ракет, передает сегодня Rambler.

По легенде учений, разведчики обнаружили боевиков, а пилоты бомбардировщиков получили приказ об их немедленном уничтожении.