17 ноября свердловчане увидят парад планет и метеоры

17 ноября выдастся "урожайным" на астрономические явления. С 7-30 до 8-00 утра Луна, Юпитер и Венера выстроятся в равнобедренный треугольник, а вечером в небе пронесется метеорный поток Леониды.

Максимум падающих звёзд можно будет увидеть 17 ноября в 21:30 (до 10 метеоров в час) вдали от городских огней.

- Метеоры будут начинать свой полёт из северной части созвездия Льва. Источником частиц, сталкивающихся с земной атмосферой, является комета 55Р/Темпеля – Туттля. Её возвращение в окрестности Земли ожидается затем только в мае 2031 года, - цитирует "Областная газета" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева.