Граждане РФ смогут сами решить, как будет называться мост в Крым

Граждане России смогут самостоятельно решить, как будет называться мост в Крым.

Как сообщили в Минтрансе, в четверг, 16 ноября, на специально созданном сайте http://назовимост.рф/ было открыто онлайн-голосование. Все желающие принять участие в историческом событии должны будут авторизоваться посредством соцсетей, отдать свой голос одному из вариантов, а затем подтвердить свое решение через электронную почту.

Напомним, что на Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в прошлом году был задан вопрос о названии строящегося моста в Крым. Глава страны заявил, что будет проведен опрос среди жителей РФ, мнение которых непременно будет учтено.