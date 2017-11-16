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Граждане РФ смогут сами решить, как будет называться мост в Крым

16 ноября 2017, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]

Граждане РФ смогут сами решить, как будет называться мост в Крым
фото: globallookpress.com

Граждане России смогут самостоятельно решить, как будет называться мост в Крым.

Как сообщили в Минтрансе, в четверг, 16 ноября, на специально созданном сайте http://назовимост.рф/ было открыто онлайн-голосование. Все желающие принять участие в историческом событии должны будут авторизоваться посредством соцсетей, отдать свой голос одному из вариантов, а затем подтвердить свое решение через электронную почту.

Напомним, что на Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в прошлом году был задан вопрос о названии строящегося моста в Крым. Глава страны заявил, что будет проведен опрос среди жителей РФ, мнение которых непременно будет учтено.

 

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Турция вышла на первое место по импорту российского зерна

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Раков становится меньше

Раков становится меньше

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Главная задача – объединить сердца!

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