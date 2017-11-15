Самый крупный в мире бесцветный бриллиант был продан на аукционе в Швейцарии

Впрочем, эксперты считают что камень такой чистоты был достоин цены в 50 миллионов долларов. Его огранку выполняла команда из 14 ювелиров в течение 11 месяцев. Они вставили камень в ожерелье, кроме того для декора украшения мастера использовали несколько десятков более мелких алмазов и изумрудов, сообщает Общественное Телевидение России.

Франсуа Кюрьель представитель аукционного дома Christie's: За 49 лет работы в аукционном доме Кристис я не видел такой большой бриллант класса Д. В камне нет примесей, что является большой редкостью.







Бриллинат был получен из гигантского алмаза весом в 404 карата, который был найден в Анголе в прошлом году. Это самый крупный камень, обнаруженный на территории этой страны.