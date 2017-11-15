Опубликовано видео, как крымский чиновник вел прием в троллейбусе (ВИДЕО)

Опубликовано видео, как крымский чиновник - председатель Госкомрегистра Крыма Александр Спиридонов -

вел прием населения прямо в троллейбусе. Проводить встречи с гражданами в общественном транспорте велел чиновникам глава Крыма Сергей Аксенов.

Госслужащий Александр Спиридонов проехал в троллейбусе три остановки. Его сопровождал корреспондент издания "Аргументы недели - Крым". Пассажиры троллейбусы смогли задать чиновнику несколько актуальных для них вопросов. По признанию Спиридонова, это был для него необычний опыт, пишут "Аргументы недели - Крым".

Кроме Спиридонова, на общественном транспорте сегодня прокатились министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации РК Игорь Вайль, министр культуры РК Арина Новосельская, министр ЖКХ Марина Горбатюк и другие чиновники.