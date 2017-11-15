Хакасские власти закрыли небо для полетов к отшельнице Агафье Лыковой‍

Хакасские власти закрыли небо для вертолетов, направляющихся к известной сибирской отшельнице-староверу Агафье Лыковой. Об этом во время своей прямой линии с жителями республики заявил глава региона Виктор Зимин. Староверке Агафье Лыковой передали подарки от Амана Тулеева ВИДЕО

"Бабушка Агафья — и так нагрузка великая для многих", — сказал Зимин. Он добавил, что отшельница живет в заповеднике, где бывать нельзя никому.

Глава республики резко отозвался об оказываемой поддержке Лыковой со стороны Кузбасса: оттуда ей на вертолетах завозят продукты и необходимые бытовые товары.

"Каждый житель республики хотел бы иметь такие условия для проживания бесплатные: снабжение, полеты, связь, авиация и еще соседи иногда пиарятся. Запретил, сказал, еще раз борт придет оттуда — вы нарушили закон страны", — заявил вип-чиновник.

Агафья Лыкова - единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи отшельников-староверов, найденных советскими геологами в 1978 году в Западных Саянах. Отшельнице не раз предлагали переселиться из тайги в город, но она говорит: "Как мама говорила: "Лучше с гладу умерети, чем благоверие предати".