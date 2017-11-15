Поезда Белорусского направления встали под Москвой

На Белорусском направлении Московской железной дороги было прервано транспортное сообщение на участке Одинцово-Голицыно. Временные трудности связаны с аварией, произошедшей на железнодорожном переезде.

Как сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter, на Белорусском направлении приостановлено движение электропоездов на участке Одинцово-Голицыно в связи с ДТП на железнодорожном переезде. Работники железной дороги стараются как можно скорее восстановить движение. Для перевозки пассажиров запущены четыре автобуса.