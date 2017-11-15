В России изменен дизайн пачек сигарет

С 15 ноября в РФ истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года. Теперь выпуск пачки сигарет с привычным дизайном прекращен.

Согласно новым правилам, изображения, предупреждающие о вреде курения, будут наноситься сверху на обеих сторонах упаковки и занимать не менее 50% от площади пачки. Кроме того, на сигаретные пачки запрещено наносить вызывающие ассоциации с продуктами питания изображения.

Также в упаковки сигарет теперь нельзя помещать какие-либо вкладыши. "Легкие" сигареты исчезнут вместе с "экстра", "ультра" и тому подобными.