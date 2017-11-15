Сайт по поиску работы опубликовал вакансию президента России

На портале Superjob размещена вакансия президента России с подробным описанием обязанностей главы государства. Утверждается, что кандидата примут на работу после проведения выборов в марте 2018 года.

В размещенном объявлении сообщается, что зарплата будет назначена «по договоренности». Опыт работы не требуется, но необходимы «активная жизненная позиция и патриотизм». Требуемый возраст – от 35 лет, пол и образование не важны. Кроме того, для претендента обязательны российское гражданство, подтвержденный опыт постоянного проживания в России не менее 10 лет, отсутствие судимости считается плюсом.

Соискателю обещают личный самолет, государственную квартиру и государственную дачу, кабинет с видом на Кремль, проезд от места проживания до работы без пробок, а также белую зарплату.

Среди обязанностей есть такие как назначение выборов Государственной думы, подписание федеральных законов и международных договоров, помилование и другое.

Как сообщил РИА Новости представитель компании Иван Кузнецов, таким образом портал хотел напомнить жителям России, что быть президентом — это тоже работа. Кузнецов добавил, что вакансию составляли по официальным документам.