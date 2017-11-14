17 человек, в том числе полицейского, подозревают в создании сети подпольных игорных заведений в нескольких регионах России, сообщает портал "Москва 24".



По версии следствия, группу создали в январе 2015 года Сергей Ерков и Александр Горлышкин. Они решили проводить азартные онлайн-игры, используя игровое оборудование вне игорной зоны. За все время преступники получили доход на сумму не менее 66 миллионов рублей. Всего в группе было как минимум 17 человек, один из них – сотрудник управления МВД по Саранску.



Возбуждено уголовное дело по статьям о создании/участии в преступном сообществе и незаконной организации азартных игр. В рамках предварительного следствия следователями провели 33 обыска в офисных и жилых помещениях в Москве и Мордовии. Они изъяли 260 единиц игорного оборудования, технику, черновую бухгалтерию, документы и денежные средства на сумму около 10 миллионов рублей.



12 фигурантов заключили под стражу, троих поместили под домашний арест. Двое соучастников находятся в федеральном розыске, уточняет "М24".



