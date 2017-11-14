Cфера применения материнского капитала может расшириться

Эксперты разработают предложения по расширению списка товаров, на которые смогут тратить маткапитал семьи с детьми-инвалидами. Инициативу прорабатывают в Общероссийском народном фронте (ОНФ), сообщает портал "Москва 24".



По словам Елены Клочко, члена ОНФ, в список следовало бы включить автомобиль, как обязательную составляющую для семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. Клочко добавила, что следует предусмотреть механизм контроля за тем, как семья использует машину.

"Вопросы изменения порядка компенсации за приобретение товаров и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья давно волнуют их родителей. Также актуален и вопрос расширения перечня товаров", – сообщила она.



Сейчас сертификат материнского капитала можно использовать для улучшения жилищных условий, оплаты детского сада, школы или же обучения в вузе. Также на средства маткапитала можно формировать накопительную часть страховой пенсии матери.



В июне 2017 года сообщалось, что идет обсуждение возможности выдачи части маткапилата на руки родителям. В частности, в Совфеде пытались выработать механизмы, которые позволили бы защитить эти выплаты от нецелевого использования. Маткапитал предназначен исключительно для поддержки семей в вопросах воспитания детей.



