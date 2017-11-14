МВД оценило примерный ущерб от анонимных "минирований" в Москве
14 ноября 2017, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба безопасности и МВД разошлись в оценках ущерба столице от волны "минирований": спецслужбы сообщают о 150 миллионах рублей, московские полицейские – о "сотнях миллионов".
Как отметил руководитель столичного департамента безопасности и противодействия Владимир Черников,
"цифры очень сложно подсчитать".
Звонки о ложном минировании зданий в Москве были совершены с территорий нескольких зарубежных государств. По данным Министерства внутренних дел России, звонки поступали с территории Украины, а также с территорий Турции и Японии. Как сообщил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, всего за 2017 год поступило более тысячи звонков о минировании городских объектов.
Анонимные звонки о минировании зданий в России поступают с начала сентября. По данным МВД, "пик" звонков в Москве был зафиксирован в период с 13 сентября по 1 октября.