Федеральная служба безопасности и МВД разошлись в оценках ущерба столице от волны "минирований": спецслужбы сообщают о 150 миллионах рублей, московские полицейские – о "сотнях миллионов". ФСБ оценила ущерб от телефонного терроризма в России

Как отметил руководитель столичного департамента безопасности и противодействия Владимир Черников,

"цифры очень сложно подсчитать".

Звонки о ложном минировании зданий в Москве были совершены с территорий нескольких зарубежных государств. По данным Министерства внутренних дел России, звонки поступали с территории Украины, а также с территорий Турции и Японии. Как сообщил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов, всего за 2017 год поступило более тысячи звонков о минировании городских объектов.

Анонимные звонки о минировании зданий в России поступают с начала сентября. По данным МВД, "пик" звонков в Москве был зафиксирован в период с 13 сентября по 1 октября.