16 ноября общественники, представители свердловского ГУ МВД и топовых СМИ региона соберутся за "круглым столом" для того, чтобы выработать единую позицию относительно взаимодействия Свердловской области со странами Центральной Азии. Организатором мероприятия выступит НП "Урал-Евразия".

В ходе "круглого стола" планируется также рассмотреть такие вопросы, как: противодействие экстремизму в регионе, вопросы миграции, мифы, связанные с этим явлением, причины миграционных процессов и др.

Мероприятие состоится в 11-00, в аудитории 248 УрФУ (Ленина, 51).