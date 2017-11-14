Адвокат рассказал о свадьбе экс-губернатора Никиты Белых в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый во взяточничестве, заключил брак с Екатериной Рейферт. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов. Церемония бракосочетания состоялась в СИЗО "Лефортово". Путин счел странными обстоятельства получения Белых взятки в Москве

По словам Грохоотова, для оформления брака в изолятор прибыли сотрудники дворца бракосочетания номер 3 города Москвы.

Адвокат добавил, что процедура прошла в сокращенной форме без торжественных элементов и свидетелей.

Официальное предложение Рейферт выйти за него экс-губернатор сделал 11 октября на заседании в Пресненском суде Москвы, когда женщина давала показания в качестве свидетеля по его уголовному делу.

Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).